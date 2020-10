Blair Witch: Oculus Quest Edition: Hexen-Horror bekommt eine neu arrangierte VR-Version

Bloober Team und Publisher Lionsgate haben Blair Witch: Oculus Quest Edition angekündigt - also eine überarbeitete VR-Version des Action-Adventures, das bereits für Xbox One, PS4, PC und Switch erhältlich ist. Der Release-Termin für Quest-Headsets wurde passend zum Horror-Thema kurz vor Halloween auf den 29. Oktober gelegt.Dann wird der Titel laut Pressemitteilung für 29,99 Dollar erhältlich sein, andere VR-Umsetzungen sollen in den kommenden Monaten folgen (bisher ohne genau genannte Plattform-Angaben). Das Spiel soll Gebrauch von der höheren Auflösung der kommenden Quest 2 machen, u.a. mit detailreichen Texturen. Das Team arbeitete vorher u.a. an Layers of Fear Diesmal haben sie die Umgebungen für die VR-Version "neu gebaut" bzw. an die entsprechenden Bedürfnisse angepasst. Dazu gehört natürlich mehr Interaktivität, weil VR-Spieler bekanntlich mehr Dinge aus der Umgebung mit den eigenen Händen bedienen, aufheben oder inspizieren wollen. Passend dazu wurde die Steuerung allgemein an die Bewegungs-Controller angepasst. Verändert wurden auch die "neuen Kreatur-Begegnungen" sowie die Kontroll-Befehle für den vierbeinigen Begleiter: "Bullet" lässt sich neuerdings direkt streicheln, aus der Hand mit Leckerli füttern und kann Dinge apportieren.- New ways to interact with your sidekick, Bullet- Newly-designed interactive environments to immerse you in terror- Catch, throw, and stack objects that you find throughout the woods- Map out your theories with an interactive marker to draw on paper and other objects- Drawers, doors, gates, and car trunk open at your touch in your investigation- Snap branches with your hands- Operate handles and buttons and unlock doors with keys and codes plan escapes- New control system optimized for horrifying VR gameplay- Eerie new sounds and spine-chilling in-game events to surprise and scare players- Additional encounters with the mysterious forces that lurk in the forestDesigned with the Oculus Quest platform in mind, Blair Witch: Oculus Quest Edition supports higher resolution and high-quality textures made possible by the power of this new hardware."Letztes aktuelles Video: Der Einstieg Switch