Fall Guys: Ultimate Knockout: Einführung neuer Spieleliste ohne Teams

There has been unprecedented complaints regarding levels in which you compete as part of a unit.



Duly, we have reinstated a playlist called 'No Teams'.



Please enjoy the sole reliance on your abilities.



~ Beanbot pic.twitter.com/Zpn5XSWFgz



— 🤖 Beanbot 🤖 Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 27, 2021

Mediatonic stellt mit "No Teams" eine neue Playlist für Fall Guys: Ultimate Knockout bereit. Das hat das Team via Twitter bekannt gegeben. Demnach ist der Name dabei Programm: In dieser Rotation an Minispielen und Karten werden sämtliche Herausforderungen herausgesiebt, die man als Team bestehen müsste.Damit reagieren die Entwickler auf die Beschwerden einiger Nutzer, die sich lieber komplett auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen wollen anstatt auf die Hilfe von Mitspielern zu vertrauen, die in diesen Team-Herausforderungen über das Ausscheiden oder Weiterkommen in dem spaßigen Battle-Royale-Partyspiel entscheiden.Letztes aktuelles Video: Season 5 Gameplay Trailer