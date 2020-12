Cris Tales: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Spielwelt und Kämpfe

In Cris Tales ab 38,97€ bei vorbestellen ) wird kann man die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig erleben - sowohl bei der Erkundung der Spielwelt als auch in den rundenbasierten Kämpfen. Die Protagonistin Crisbell kann Visionen anderer Epochen/Zeitebenen sehen und manipulieren, schließlich kämpft sie in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft gegen eine Tyrannei. Einige Beispiele für die zeitübergreifenden Handlungsmöglichkeiten und Rätsel zeigen die Entwickler im folgenden Video (Laufzeit: ca. 15 Minuten). Auch das Synchro-System des Spiels, das es den Teammitgliedern ermöglicht, ihre Fähigkeiten im Kampf zu kombinieren, ist zu sehen.Cris Tales wird von Dreams Uncorporated und SYCK entwickelt. Das Spiel aus Kolumbien ist als "Liebesbrief an klassische Japan-Rollenspiele" gedacht. Es erscheint 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC für 39,99 Euro. Eine Demo steht bereits im Microsoft Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, auf Steam und GOG bereit.Letztes aktuelles Video: Extended Gameplay Overview