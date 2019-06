Auto Chess: Eigenständige Version der Dota-2-Modifikation wird exklusiv im Epic Games Store erscheinen - 4Players.de

Bei der PC Gaming Show 2019 ist angekündigt worden, dass die eigenständige Version der immens beliebten Modifikation "Dota Auto Chess" exklusiv im Epic Gaems Store veröffentlicht wird. Somit wird eine Modifikation, die ursprünglich für ein Steam-exklusives Spiel (Dota 2) erschienen ist, demnächst in eigenständiger Form im Store von Epic Games erhältlich sein.Kurzbeschreibung von Auto Chess: "Kämpft euch in diesem rundenbasierten Strategiespiel für acht Spieler von Dragonest an die Spitze, das Elemente des Deck-Building, Truppenmanagements und Battle Royale kombiniert."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer PC Gaming ShowAuto Chess hat bis auf das 8x8 Felder große Spielfeld wenig mit Schach zu tun. Das Ziel des benutzerdefinierten Spielmodus ist es, der letzte verbleibende Spieler von acht Teilnehmern zu sein. Jede Runde beginnt mit der Möglichkeit, Figuren/Helden gegen Gold zu kaufen. Jedem Spieler werden fünf zufällige Figuren aus einem gemeinsamen Figuren-Pool angezeigt. Sie können danach auf dem Spielfeld platziert werden. Die Einheiten eines anderen Spielers erscheinen auf der anderen Hälfte des Spielfeldes. Die Einheiten kämpfen dann automatisch. Sterben die eigenen Einheiten, verliert man Lebenspunkte. Besiegt man die Einheiten, erhält man Gold. Danach wird das Spielfeld wieder zurückgesetzt und die nächste Runde beginnt. Abgesehen vom schnellen Einstieg soll das Spiel reichlich Taktiktiefe (Einheitenklassen, Rassen, Synergien) bieten. Man versucht gleichzeitig, die Gegner so effizient wie möglich zu besiegen, um Gold für spätere Runden zu sparen, um Combos aufzubauen und die Gegner kontern zu können. Es erinnert an die WarCraft-3-Mods Legion TD oder Hero Line Wars.