Hamsterdam - Paws of Justice: Hamster prügelt sich Anfang August auf PC, Switch, iOS und Android - 4Players.de

Muse Games ( Guns of Icarus Online ) wollen ihr auf dem Kinda Funny E3 Showcase vorgestelltes Beat'em-Up-Abenteuer Hamsterdam - Paws of Justice am 1. August 2019 für PC ( Steam ), Nintendo Switch, iOS und Android veröffentlichen. Im Spiel schlüpft man in die Rolle des furchtlosen Hamsters Pimm, der seinen Großvater und die ganze Stadt Hamsterdam aus dem Würgegriff des fiesen Chinchillas Marlo und dessen Schergen befreien will. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer