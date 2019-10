eFootball PES 2020: Mit dem Data Pack 2 wird die zweite italienische Fußball-Liga implementiert - 4Players.de

Screenshot - eFootball PES 2020 (PC) Screenshot - eFootball PES 2020 (PC)

Mit dem Data Pack 2 wird Konami noch im Oktober 2019 die italienische Serie BKT komplett lizenziert und exklusiv in eFootball PES 2020 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One integrieren. Damit sei der Titel das einzige Fußball-Video- und Mobile-Spiel mit der vollständig verfügbaren Serie BKT.Weiter heißt es vom Hersteller: "Die Lizenzvereinbarung zwischen KONAMI und der Serie BKT bedeutet, dass das Logo der Liga, die Vereine inklusive der Trikots sowie die Pokale und dazugehörende Abzeichen in eFootball PES 2020 hinzugefügt werden. (...) Dieselben Inhalte rund um die Serie BKT sind außerdem Bestandteil der bevorstehenden Veröffentlichung von eFootball PES 2020 für mobile Endgeräte."Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V., kommentiert: "Unser Engagement im Bereich der Liga- und Teamlizenzen für eFootball PES geht über die hochkarätigsten Wettbewerbe und Vereine hinaus. Wir glauben fest daran, die komplette Profi-Erfahrung mit allen Höhen und Tiefen inklusive Auf- und Abstieg nachzustellen. Unsere exklusive Vereinbarung mit der italienischen Serie BKT ist ein klares Zeichen für dieses Engagement und wir könnten kaum begeisterter sein."Letztes aktuelles Video: Serie B - Ankuendigungs-Trailer