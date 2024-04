Update vom 15. April 2024: Erneut ist an einer Stelle im Universum Zelda-Merch aufgeploppt, und zwar im Warenhaus der Marke Uniqlo. Ihre Kollektion aus T-Shirts zu Tears of the Kingdom lässt sich mittlerweile auch im deutschen Raum aufrufen. Jedes Teil gibt es der Webseite nach ab April für 19,90 Euro zu ergattern. Damit wird wahrscheinlich der 25. April 2024 gemeint sein, welcher zuvor schon als Release in den USA bekannt gegeben wurde.

Bei Uniqlo finden sich unter der Bezeichnung Uniqlo UT des Öfteren interessante Kollaborationen aus der Welt der Nerd- und Popkultur. Diesmal kommt es zum Aufeinandertreffen mit Nintendo, aus dem eine Reihe bedruckter T-Shirts hervorgeht.



Neue Souvenirs aus Hyrule: Uniqlos T-Shirts zu Zelda: Tears of the Kingdom schon bald im Handel