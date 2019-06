Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands: Strategiespiel für Switch angekündigt - 4Players.de

Mut und Stärke allein werden Thra nicht retten... Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands – Strategie erscheint dieses Jahr für #NintendoSwitch! #darkcrystaltactics #NintendoE3 pic.twitter.com/qat15RVHi7



— Nintendo DE (@NintendoDE) 11. Juni 2019

Mit Jim Henson's The Dark Crystal Tactics - Age of Resistance alias Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands hat Nintendo in seiner Direct-Ausgabe zur E3 2019 ein von Bonus XP entwickeltes Strategiespiel für Switch angekündigt, das noch in diesem Jahr über Netflix erscheinen soll: