MageQuit: Startschuss für die magische Arena-Action mit wachsenden Bärten erfolgt - 4Players.de

Aktualisierung vom 1. Oktober 2019, 07:52 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Oktober 2019, 07:27 Uhr:

Inzwischen hat MageQuit die Early-Access-Phase auf Steam hinter sich gelassen, wo es fortan für 12,49 Euro heruntergeladen werden kann.Die Bowlcut Studios haben ihren Arena-Brawler MageQuit am 9. Oktober 2019 für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 14,99 Euro. Die noch im Early Access auf Steam befindliche PC-Fassung soll in den nächsten Tagen folgen, der aktuell bei 7,99 Euro liegende Preis angehoben werden. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 88 Prozent von 60 Reviews positiv).Die Entwickler beschreiben ihren für bis zu zehn Spieler ausgelegten Titel wie folgt: "Ein spannender Kampf zwischen Zauberern! Wähle aus einer großen Anzahl von Fähigkeiten und bekomme den längsten Bart von allen! Denn Bärte wachsen in MageQuit mit jedem Kill; Der Zauberer mit dem längsten Bart nach 9 Runden gewinnt!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer