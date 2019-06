Shadow of Loot Box: Satire-Shooter erscheint für Switch und PS4 - 4Players.de

Screenshot - Shadow of Loot Box (PC) Screenshot - Shadow of Loot Box (PC) Screenshot - Shadow of Loot Box (PC) Screenshot - Shadow of Loot Box (PC) Screenshot - Shadow of Loot Box (PC) Screenshot - Shadow of Loot Box (PC) Screenshot - Shadow of Loot Box (PC)

Eastasiasoft veröffentlicht den Satire-Shooter Shadow of Loot Box auf Switch (27. Juni) und PS4 (28. Juni). Neben digitalen Versionen im PSN und eShop ist bei PlayAsia auch eine auf 1000 Exemplare limitierte Spezial-Edition für die PS4 erhältlich, die neben einer physischen Fassung auch weitere Inhalte wie eine kleine Spielzeug-Beutekiste bietet.Das Spiel des russischen Entwicklerstudios Stately Snail befasst sich grob gesagt mit all den Plagen der heutigen Spielewelt: Angefangen beim lästigen Beutekisten-Lotto werden auch Miktrotransaktionen, halbfertige Level, prozedurale Generierung von Inhalten und DRM-Maßnahmen durch den Kakao gezogen.Entsprechend werden in der Pressemitteilung folgende Features hervorgehoben:Loot BoxesMicropaymentsPre-Pre-Early AccessCut contentProcedurally Generated QuestsTowers and Outposts16 levels to explore with different topics4 bossesAnd much more!Auf dem PC erschien Shadow of Loot Box bereits Anfang 2018 via Steam zum Preis von knapp fünf Euro und hat bei Nutzern einen eher ausgeglichenen Eindruck hinterlassen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer