Anno 1800: Gesunkene Schätze: Erste Erweiterung erscheint Ende Juli - 4Players.de

Die erste Erweiterung Anno 1800: Gesunkene Schätze wird am 30. Juli erscheinen. Der DLC gehört zum Season Pass und wird auch eigenständig erhältlich sein.Gesunkene Schätze umfasst eine dritte Session (parallel laufende Sitzung in Europa) mit neuen kleinen, mittleren und großen Inseln sowie einer Kontinentalinsel, die dreimal so groß ist wie die zuvor größte Insel im Spiel. Außerdem gibt es eine neue "Storyline mit bis zu sechs Stunden Spielzeit und neuen Quests". Der zusätzliche 3rd-Party-Händler "Old Nate" wird Zugang zu neuen Crafting- und Tauchglockenfunktion bieten. Über 100 neue Items, darunter neue Questgegenstände, Dutzende von Erfindungen, zusätzliche Spezialisten und neue Sets für das Museum und den Zoo, kommen ebenfalls hinzu. Weitere Angaben findet ihr hier "'Gesunkene Schätze' erscheint am 30. Juli und bereichert die Welt von Anno 1800 und den Hintergrund deren Charaktere um eine völlig neue Quest-Reihe. Auf der Suche nach Ruhm und Reichtum können Spieler mit der Errichtung einer neuen Hauptstadt Geschichte schreiben und einem schwindenden Imperium wieder zu früherem Glanz verhelfen."Die Entwickler schreiben : "Die epische Questreihe von Gesunkene Schätze, auf die Ihr zugreifen könnt sobald Ihr 700 Handwerker in einem neuen oder schon bestehenden Spielstand erreicht habt, gewährt Euch Zugang zu einer völlig neuen europäischen Session: Cape Trelawney. Platz in Anno ist wertvoll, da er die wertvollste Ressource für das Wachstum einer blühenden Metropole darstellt. Obwohl das Austüfteln von passenden Layouts für Eure Produktionsketten und für eine florierende Bevölkerung sicherlich Teil des Spielspaßes ist, so haben viele von Euch doch immer von etwas Größerem geträumt.Mit der neuen Kontinentalinsel möchten wir Euch den Sandkasten geben, den Ihr verdient und in dem Ihr mit Euren wildesten Ideen herumspielen könnt. Diese kolossale Landmasse ist dreimal so groß wie die größten Inseln des Hauptspiels und verfügt über eine Küste von 300 Grids, sowie über mehr natürliche Ressourcen und Fruchtbarkeiten als jemals zuvor.Während die Session selbst über zusätzliche große, mittlere und kleine Inseln verfügt, auf denen sich die KI niederlassen und eigene Außenposten errichten kann, ist die Erde auf der kontinentalen Insel fruchtbar und die Bergketten reich an Ressourcen. Ihr müsst Euch also keine Sorgen um Eure Bierproduktion und Schiffsladungen voller importiertem Hopfen machen, da der fruchtbare Boden der Kontinentalinseln den Anbau von Kartoffeln, Getreide, Hopfen und vielem mehr ermöglicht."