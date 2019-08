NBA 2K20: Trailer, Demo und Editor veröffentlicht, um eigenes Aussehen ins Spiel zu übertragen - 4Players.de

Wer sich vorab einen Eindruck von der diesjährigen Basketball-Saison verschaffen will, kann das ab sofort tun, denn wie 2K mitgeteilt hat, steht eine Demo von NBA 2K20 zur Verfügung. Das gilt jedenfalls für PlayStation-4- und Xbox-One-Spieler Und wer schon jetzt mit der Charaktererstellung beginnen will, kann dies ebenfalls tun, denn mit der für iOS und Android verfügbaren App My NBA 2K20 scannt man wahlweise sein eigenes Gesicht, um es ins Spiel zu übertragen. Der folgende Trailer zeigt schließlich noch, wie man den eigenen Profi in NBA 2K20 entwickeln kann.