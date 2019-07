The Lord of the Rings (Amazon): Free-to-play Online-Rollenspiel für PC und Konsole in Entwicklung - 4Players.de

Die Amazon Game Studios haben in Zusammenarbeit mit Leyou Technologies Holdings Limited (Hong Kong; Publisher für China) und Middle-earh Enterprises ein Online-Rollenspiel auf Free-to-play-Basis basierend auf The Lord of the Rings (Der Herr der Ringe) für PC und Konsole angekündigt . Weder ein konkreter Titel noch ein Veröffentlichungsdatum wurden bekanntgegeben.Das Spiel soll allerdings nicht in Zusammenhang mit der neuen Amazon-Original-TV-Serie stehen. Versprochen wird ein "episches, immersives Abenteuer" in Mittelerde auf Basis der literarischen Vorlage von Tolkien. Die Filme von Peter Jackson dienen ebenfalls nicht als Grundlage. Weitere Angaben, abgesehen von euphorischen Kommentaren der Verantwortlichen der drei Unternehmen, wurden nicht gemacht.