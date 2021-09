Flynn: Son of Crimson: Bereit für den Kampf gegen die schreckliche Seuche?

Am 15. September 2021 haben Studio Thunderhorse und Humble Games den 2D-Pixelart-Plattformer Flynn: Son of Crimson ab 17,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Via Humble Store PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) und Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv" sind, wird jeweils ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen 2D-Jump'n'Runs gewährt (17,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Die friedliche, wunderschöne Insel Rosantica wird erneut von einer unbarmherzigen, bösen Macht bedroht. Die magische Barriere zwischen Rosantica und der Seuche bröckelt, und gefährliche Wesen kommen langsam durch die Risse gekrochen, um die Herrschaft über die Insel zu übernehmen. Flynn entdeckt diese Invasion und findet heraus, dass er sich gegen die Seuche stellen muss, damit sie sich nicht auf ganz Rosantica ausbreitet. Gemeinsam mit seiner mythischen Begleiterin Dex, dem Wächtergeist des Landes, muss Flynn die Herausforderung durch das Böse der Seuche und ihren mächtigen Herrscher überwinden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer