Eliza: Update behebt Probleme mit Gamepads - 4Players.de

Nachdem die Gamepad-Unterstützung in Eliza anfangs fehlerhaft war und wir uns schon vor Veröffentlichung des Spiels an die Entwickler gewandt hatten, hat Zachtronics das Problem daraufhin erkannt und inzwischen auch behoben. Wer die kurzweilige Visual Novel ( 4Players-Test: 84% ) um das Thema künstliche Intelligenz also nicht nur mit Maus und Tastatur, sondern gemütlich mit Controller vor einem Fernseher erleben möchte, kann das inzwischen tun.Besondere Controller wie die von Razer werden zwar nicht erkannt, Standard-Gamepads (Dual Shock 4, Xbox One, Xbox 360) funktionierten bei einem kurzen Ausprobieren aber einwandfrei.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer