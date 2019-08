Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]: Erweiterte Version von Under Night In-Birth - Exe:Late angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (PS4) Screenshot - Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (PS4)

Bei der EVO Championship Series 2019 in Las Vegas ist Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] angekündigt worden. Auf welchen Plattformen das Spiel von French Bread, Aksys Games und Arc System Works erscheinen wird, ist noch unklar. Laut Gematsu wurde bereits im Mai die Altersfreigabe für PS4 und Switch in Taiwan beantragt.Das 2D-Prügelspiel ist eine erweiterte Version von Under Night In-Birth - Exe:Late zum Test ). Die [cl-r]-Version umfasst einen neuen Charakter (Londrekia), diverse Verbesserungen, fast eintausend Balance-Anpassungen und neue Moves für die Kämpfer."The 2D fighting community has been incredibly supportive, and we are as excited about this new chapter in the Under Night In-Birth series as they are", sagte Akibo Shieh, Gründer und CEO von Aksys Games. "With the introduction of a new character, the entire game has been carefully rebalanced and perfected for the greatest possible anime fighting experience to date."