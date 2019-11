Das Schwarze Auge: Book of Heroes: Video gibt Einblicke in das kooperative Action-Rollenspiel - 4Players.de

Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC) Screenshot - Das Schwarze Auge: Book of Heroes (PC)

Random Potion und Wild River haben ein neues Video zu Das Schwarze Auge: Book of Heroes veröffentlicht, das aktuelle Spielszenen aus dem im Frühjahr 2020 für PC erscheinenden Action-Rollenspiel zeigt:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerDazu heißt es vom Hersteller: "Als komplett neue Videospiel-Adaption innerhalb des so traditionsreichen Rollenspiel-Universums von Das Schwarze Auge verspricht Book of Heroes den Spielern*innen ein außergewöhnliches Rollenspiel-Erlebnis im Team mit bis zu vier Spieler*innen. Mit schnellen und intensiven Dungeon-Crawls auf dynamisch generierten Maps und vielen im DSA-Universum wohl bekannten Orten, Figuren und Ereignissen sorgt Das Schwarze Auge: Book of Heroes für ein atemberaubendes Spielerlebnis, das Fantasy- und Rollenspielfans weltweit voll in seinen Bann ziehen wird."