Rock of Ages 3: Make & Break: Ausführliches Video von der PAX East 2020

Im Zuge der PAX East 2020 ist ein 13 Minuten langes Video aus Rock of Ages 3: Make & Break veröffentlicht. Die durchgeknallte Mischung aus Tower-Defense und Arcade-Action wird für PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One und neuerdings Stadia erscheinen.In Make & Break versuchen Spieler gegnerische Burgen durch riesige (steuerbare) Felsen niederzureißen, während sie gleichzeitig ihre eigene Verteidigung aufbauen. Erstmalig können eigene Levels erstellt und online mit der Community geteilt werden. Die Levels können entweder im lokalen Wettstreit oder in einem Online-Multiplayer-Modus für vier Personen gespielt werden. Rock of Ages 3: Make & Break bietet 20 wählbare Felsen, die in den sechs Spielmodi genutzt werden können - von der Verteidigung gegen eine Felsen-Lawine bis hin zum fragilen Humpty-Dumpty Modus.Letztes aktuelles Video: PAX Gameplay Spotlight"Rock of Ages 3: Make & Break hat einen Monty-Python-artigen Humor, der zu absurden und überraschenden Momenten führt. Die Story interpretiert die Geschichte der Menschheit auf lustige Weise neu. Hin und wieder tauchen deshalb auch bekannte Schlüsselfiguren der Geschichte auf, beispielsweise Caesar oder Moctezuma. Auch prägende Fantasie-Figuren wie Krampus oder das fliegende Spaghetti-Monster haben einen Auftritt", schreibt Modus Games.