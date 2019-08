The StoryTale: Jump'n'Run-Märchen auf Steam veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC) Screenshot - The StoryTale (PC)

Maxim Nuriev hat seinen Märchen-Plattformer The StoryTale am 15. August 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 22. August ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (11,10 Euro statt 12,34 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 22 Reviews positiv). Auf itch.io steht außerdem eine spielbare Demo zum Download bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "The StoryTale ist ein märchenhafter Platformer; bei dem es nur so drunter und drüber geht; aber keiner zu Schaden kommt: Hier vergisst du pausenlos deine Zauber und bekommst es mit verfluchten Waffen zu tun. Aber egal; wie wild es auch zur Sache gehen mag - du kannst jederzeit anhalten; um deinen nächsten Schritt zu planen.Kleine Prinzessin hatte nie daran gedacht; Königin zu werden. Ihr großer Traum war es immer; eine echte Zauberin zu sein. Und so stahl sie sich eines Tages aus dem Palast; um sich auf die Suche nach einem magischen Amulett zu begeben.Der andere Held unserer Geschichte ist ein Prinz. Unsterbliche Prinz; um genau zu sein. Sobald dieser vernahm; dass die Prinzessin des Nachbarkönigreichs in den tiefen; dunklen Dungeons verloren gegangen war; brach er sofort auf; um ihr zu Hilfe zu eilen.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer