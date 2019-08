The Touryst: Angekündigt: Charmantes Action-Adventure im Minecraft-Stil - 4Players.de

Auf der Indie World hat Nintendo The Touryst für Switch angekündigt, das im November erscheinen soll. Das von Shinen (Art of Balance, Fast RMX Nano Assault Neo ) in München entwickelte Abenteuer sieht auf den ersten Blick vielleicht aus wie ein weiterer Minecraft-Klon, aber schon im ersten Trailer hinterließ das Spiel einen eigenwilligen Charme.