Warriors Orochi 4 Ultimate: Hades, Achilles und Ryu Hayabusa sind dabei - 4Players.de

Koei Tecmo Europe und Omega Force haben drei weitere Charaktere angekündigt, die in Warriors Orochi 4 Ultimate dabei sein werden. Die Neulinge sind Hades, Achilles und Ryu Hayabusa. Insgesamt wird es über 170 spielbare Charaktere in dem Musou-Titel geben.Der Publisher schreibt: "Der erste neue Kämpfer in der Warriors-Orochi-4 Ultimate-Reihe ist Hades. Der Bruder Zeus' und Gott der Unterwelt, ist bekannt für sein herzloses Benehmen als Herrscher über die Toten. Er kümmert sich wenig um das, was in der Welt oben passiert, und schließt sich seinem Bruder Zeus im Kampf gegen Odin an. Mit ihm im Kampf ist der furchtlose Kämpfer Achilles. Bekannt als der mächtigste Krieger der griechischen Armee und der Held des Trojanischen Krieges, wird Achilles von Feinden und Verbündeten gleichermaßen gefürchtet. Er kämpft nicht nur um den Sieg, sondern auch um Ehre und Ruhm. Die dritte Figur, die sich dem epischen Kampf anschließt, ist kein Gott, sondern Koei Tecmos beliebtester Ninja, Ninja Gaidens Ryu Hayabusa. Das junge Mitglied des Hayabusa-Ninja-Clans und Erbe der Drachenlinie, der 'Super-Ninja', setzt seinen täglichen Kampf gegen das Böse mit seinem einzigartigen Drachenschwert fort, das bereit ist, jeden, der ihm in die Quere kommt, in Scheiben zu schneiden und zu würfeln ... Mensch oder Gott."Die japanische Synchronsprecherin Saori Hayami wird nicht nur im Spiel zu hören sein, sie wird auch den Titelsong singen. Der Titeltrack wird auf Japanisch und Englisch verfügbar sein, wenn das Spiel am 14. Februar 2020 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Warriors Orochi 4 Ultimate wird als eigenständiger Titel und als Upgrade-Pack für Besitzer von Warriors Orochi 4 zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Hades Achilles und Ryu Hayabusa Reveal