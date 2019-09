Deadly Days: Die Tage der Untoten im Early Access sind gezählt - 4Players.de

Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC) Screenshot - Deadly Days (PC)

Am 19. September 2019 werden Pixelsplit und Assemble Entertainment Deadly Days für PC veröffentlichen und damit die knapp zweijährige Early-Access-Phase des "Zombie-Survival-Rogue-lite" auf Steam beenden. Das Update auf Version 1.0 soll zudem 25 neue Überlebende mit einzigartigen Fähigkeiten, neue Spezialfertigkeiten, neue Waffen, ein Intro und zahlreiche weitere Änderungen am Spiel mit sich bringen. Parallel dazu soll der Preis von aktuell 6,59 Euro auf 11,99 Euro angehoben werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Kurz vor Beginn der Apokalypse brachte die Fast-Food-Kette MKing ein neues Burger-Produkt auf den Markt. Dem Fleisch wurden heimlich suchterzeugende Zusatzstoffe zugesetzt, um den Umsatz zu steigern. Der Plan hat funktioniert. Die Droge bedeutete jedoch, dass im Laufe der Zeit alle Hirnareale heruntergefahren wurden, mit Ausnahme des Bereichs, der für den Grundbedarf an frischem Fleisch verantwortlich ist. Viel Fleisch! Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, führt diese Krankheit auch dazu, dass die Betroffenen nicht auf natürliche Weise sterben können. Ein hohes Maß an Gewalt ist notwendig.Bei jedem Versuch die Medizin zu finden gilt es die besten Kombinationen aus Gegenständen, Spezialfähigkeiten und Waffen zusammenzustellen. Dabei musst du arbeiten mit dem, was du bekommst. Luftschläge bis zum geht nicht mehr oder doch lieber die sicheren Kevlar Westen? Viele Wege führen zum Ziel aber die Entscheidung liegt bei dir.Die Städte werden prozedural zusammengestellt, wodurch sich endlose Kombinationen ergeben. Plündere die Städte möglichst schnell, ansonsten könnte es sein, dass du von einem explosiven Zombie weggesprengt oder von einem Zombie auf Steroiden in den Boden gestampft wirst. Sei vorsichtig, denn sehr gefährliche Zombiehorden warten in der Nacht."Letztes aktuelles Video: How To Play Deadly Days Trailer