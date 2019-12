Death Lap: Brutales Endzeit-Rennspiel mit Psycho-Moderator für Oculus Rift und Quest veröffentlicht - 4Players.de

Lust auf ein bisschen Wahnsinn und endzeitliche Rennspiel-Action? Entwickler OZWE Games hat Death Lap für Oculus Rift und Quest veröffentlicht . Offenbar war auch der Oldie MegaRace Vorbild, wie sich am überdrehten Moderator erahnen lässt. In der Mischung aus Twisted Metal und Mario Kart nutzt man nicht nur Waffen, sondern kann auch Items aufsammeln und gegen die Konkurrenten einsetzen.Darüber hinaus stellt auch die Umgebung eine Gefahr dar: Zwar findet man Abkürzungen, doch stellen sich den Fahrern auch überdimensionale Piranhas, ein fieser Clown oder gefährliche Würfel in den Weg. Zur Wahl stehen nach Angaben im Oculus Blog fünf Vehikel, die alle über eine eigene Persönlichkeit bzw. individuelle Eigenschaften verfügen sollen. Passend zur Anzahl der Fahrzeuge soll es auch fünf Strecken geben, über die man sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer mit bis zu sechs Teilnehmern preschen darf.