Martha is Dead: Neuer Psycho-Thriller der Macher von The Town of Light erscheint Februar 2022

Nach der Ankündigung des Psycho-Thrillers Martha is Dead vor etwa zwei Jahren ist es sehr ruhig um das Projekt geworden. Doch langsam scheint sich der neue Titel des italienischen Teams von LKA ( The Town of Light , zum Test auf 4Players.de ) der Fertigstellung zu nähern. Wie der für die Veröffentlichung zuständige Publisher Wired Productions mitteilt, wird der Titel am 24. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erscheinen.Die Entwickler beschreiben das Spiel folgendermaßen: "Der Titel spielt 1944 in der Toskana. Als sich der Konflikt zwischen Deutschland und den Alliierten immer weiter verschärft, wird die geschändete Leiche einer ertränkten Frau entdeckt. Ihre Zwillingsschwester, die junge Tochter eines deutschen Soldaten, verarbeitet das Trauma ihres Verlusts, während die Wahrheit um den Mord weiter mit mysteriöser Folklore vertuscht wird und das Grauen des Kriegs immer greifbarer wird."Wie man sich die düstere Atmosphäre in etwa vorstellen kann, zeigt der neue Trailer, der anlässlich der Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins produziert wurde.