Murder by Numbers: Hollywood-Detektivspiel für PC und Switch angekündigt - 4Players.de

Mediatonic und The Irregular Corporation haben die investigative Visual Novel Murder by Numbers angekündigt, die 2020 für PC ( Steam ) und Nintendo Switch erscheinen soll. Dazu heißt es von den Machern: "Murder By Numbers ist ein retro-inspirierter visueller Roman, der von Spielregisseur Ed Fear (The Swords of Ditto, Heavenstrike Rivals) entworfen wurde und von der unvergleichlichen Fantasie von Hato Moa (Hatoful Boyfriend) mit einer bunten Besetzung und Musik des legendären Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney, Viewtiful Joe, Ghost Trick) gestaltet wurde.Los Angeles, 1996. Honor Mizrahi war nur eine Schauspielerin in einer erfolgreichen TV-Detektivshow. Aber als ihr Boss - nur wenige Minuten nachdem er sie gefeuert hat - tot aufgefunden wird, findet sie sich in ihrem eigenen, rätselhaften Mordfall wieder. Und das in Zusammenarbeit mit SCOUT, einem Aufklärungsroboter, der nach einem Unfall weggeworfen wurde. Sie macht sich auf den Weg, ihren Namen reinzuwaschen - und schon ist ein neues Detektivduo ist geboren!Spieler untersuchen eine Reihe von Fällen und finden mit den Sensoren von SCOUT Hinweise, knacken versteckte Nonogramme und setzen diese pixelweise zusammen. Dann verwendet man diese Beweise, um seltsame und wunderbare Charaktere in Fernsehstudios, glitzernden Award-Shows, Drag Clubs und mehr zu befragen, während man immer versucht, eine übergreifende Geschichte von Verschwörung, Täuschung und - natürlich - MORD aufzudecken!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer