The Wanderer: Frankenstein's Creature: Narratives Abenteuerspiel erscheint zu Halloween - 4Players.de

La Belle Games und ARTE werden das narrative 2D-Adventure The Wanderer: Frankenstein's Creature pünktlich zu Halloween am 31. Oktober 2019 für PC ( Steam ) veröffentlichen. Umsetzungen für iOS und Android sollen im November, eine Adaption für Nintendo Switch Anfang 2020 folgen. Das Prequel kann derweil hier kostenlos gespielt werden.Der Hersteller schreibt: "The Wanderer: Frankenstein's Creature basiert auf Mary Shelleys legendärem Frankenstein Roman und lädt Spieler dazu ein, ein Geschöpf kennenzulernen, das sich grundlegend von der uns bekannten Popkultur-Ikone unterscheidet: Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Wesen, das weder gut noch böse geboren wurde. Auf der Suche nach seinen Wurzeln durchstreift es Europa und lernt dabei, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Diese Reise ist sowohl für das Wesen selbst, als auch für den Spieler emotional und anspruchsvoll, denn auf Schönheit und Güte folgen häufig Finsternis, Angst und Hass.Die Entscheidungen des Spielers beeinflussen sowohl die durchquerte Landschaft als auch den Soundtrack des Spiels. Die handgemalte Aquarell-Szenerie, deren Gestaltung drei Jahre in Anspruch genommen hat, wechselt von hell und farbenfroh zu dunkel und bedrohlich und unterstreicht so die sich wandelnde Atmosphäre im Spiel.""Mit The Wanderer: Frankenstein's Creature wollten wir dem ursprünglichem Sinn der Szenen des Romans gerecht werden und sie lebendig werden lassen. Jedes Level ist wie ein Gemälde aus der Romantik", so Producer Cédric Bache. "Der Roman beschreibt nicht das Monster, das wir aus der Popkultur kennen. Es geht darin vielmehr darum, was uns zu Menschen macht: Wenn die Seele eines Kindes im Körper eines Erwachsenen lebt und das Kind nicht versteht, wie die Welt funktioniert."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer