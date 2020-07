The Wanderer: Frankenstein's Creature: Narratives Abenteuerspiel für Switch erschienen

Screenshot - The Wanderer: Frankenstein's Creature (Switch) Screenshot - The Wanderer: Frankenstein's Creature (Switch) Screenshot - The Wanderer: Frankenstein's Creature (Switch) Screenshot - The Wanderer: Frankenstein's Creature (Switch) Screenshot - The Wanderer: Frankenstein's Creature (Switch) Screenshot - The Wanderer: Frankenstein's Creature (Switch)

Am heutigen 2. Juli 2020 haben La Belle Games und ARTE das bereits für PC, iOS und Android erschienene 2D-Adventure The Wanderer: Frankenstein's Creature auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 9. Juli ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Das Prequel kann derweil hier kostenlos gespielt werden.Der Hersteller schreibt: "Die Switch Version des preisgekrönten Titels (Bolognaragazzi Digital Award 2020, Finalist für Pegase und Ping Awards 2020) The Wanderer: Frankenstein's Creature bringt neue Kontrollen in Spiel, die dabei helfen, die Emotionen des künstlichen Wesens, das weder Gut noch Böse kennt, hervorzuheben. Auf ihrer Reise durch Europa suchen Spieler nach den Wurzeln der Kreatur und lernen, was Menschlichkeit ausmacht. Das Spielerlebnis ist dabei weit entfernt von bekannten Horroradaptionen.The Wanderer: Frankenstein's Creature ist eine Reise in den Schuhen der Popkultur-Ikone und eine emotionale Herausforderung für die Kreatur und den Spieler, denn auf Schönheit und Güte folgen häufig Dunkelheit, Angst und Hass. (...) Abhängig von den Entscheidungen des Spielers spiegeln die Landschaft und der Soundtrack die Gefühle und Wanderlust der Kreatur bis zum Ende wider. Die Spielumgebung ist durchtränkt von dunkler Romantik und basiert auf handgemalten Aquarellen, inspiriert von den Meisterwerken des 19. Jahrhunderts."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer