Winter Ember: Stealth-Action in Iso-Ansicht angekündigt - 4Players.de

Entwickler Sky Machine Studios und Publisher Blowfish Studios haben Winter Ember angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Schleich-Abenteuer, das man aus der isometrischen Perspektive erlebt.Man schlüpft in die Rolle von Arthur Artorias, der auf seiner Suche nach Antworten und dem Wunsch nach Rache aus dem Exil in die Stadt Anargal zurückkehrt. Dort hat ein militanter Kult namens Greater Heaven die Kontrolle übernommen und die religiösen Fanatiker tyrannisieren die Bewohner.Stilistisch will man sich am viktorianischen Zeitalter orientieren. Beim Infiltrieren der Stadt nutzt man die Schatten, späht durch Schlüssellöchern, studiert die Laufwege der Wachen und hält die Augen nach alternativen Passagen offen.Selbst wenn man in die Ecke gedrängt wird und zur Waffe greifen könnte, soll es immer noch Mittel und Wege geben, um der Situation mit Stil zu entkommen. So lassen sich 30 spezielle Pfeile herstellen, darunter ein Wasser-Geschoss, mit dem man Fackeln auslöschen und dadurch neue Schatten zum Verstecken erschaffen kann.Laut Trailer steht die Veröffentlichung "bald" bevor. Plattformen werden aber noch keine genannt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer