BDSM: Big Drunk Satanic Massacre: Satirisches Action-Rollenspiel wütet auf PC, PS4 und Switch - 4Players.de

Screenshot - BDSM: Big Drunk Satanic Massacre (PC) Screenshot - BDSM: Big Drunk Satanic Massacre (PC) Screenshot - BDSM: Big Drunk Satanic Massacre (PC) Screenshot - BDSM: Big Drunk Satanic Massacre (PC) Screenshot - BDSM: Big Drunk Satanic Massacre (PC)

Big Way Games haben ihr satirisches Action-Rollenspiel BDSM: Big Drunk Satanic Massacre , in dem man in die Haut von Satans Sohn Luzifer schlüpft, am 10. Oktober 2019 auf PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Aktuell wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis im eShop (26,99 Euro statt 29,99 Euro) und auf Steam (15,11 Euro statt 16,79 Euro) gewährt. Im PlayStation Store gibt es derzeit keine Ermäßigung. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 76 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Big Drunk Satanic Massacre ist im Grunde ein Shooter mit starken RPG-Elementen. Nein, das steht nicht für 'reaktive Panzergranate'. Wir befinden uns in der Hölle, in der Lou, unser Held, auf der Suche nach Alk und einem Weg ist, um Mistress, die heißeste aller Dämoninnen, aus den Klauen eines fetten Clowns zu befreien. Das Spiel besteht aus vier Levels/Kapiteln, die bestimmte Bereiche der Hölle darstellen, z. B. das höllische Fastfood-Café Big Wack, die Skeleton Slums und das Rotlichtviertel. In jedem dieser Level muss ein bestimmter Boss erledigt werden. Jeder Boss hat seinen eigenen mehrstufigen Kampf und alle von ihnen sind eine echte Herausforderung!"Letztes aktuelles Video: The Life of Lou Trailer