West of Dead: Offener Betatest läuft auf PC und Xbox One

Noch bis zum 13. April läuft der offene Betatest von West of Dead auf PC ( Steam ) und Xbox One ( Microsoft Store ). Ein Controller/Gamepad wird auch für die PC-Version empfohlen. In dem Twin-Stick-Shooter steuert man den verstorbenen William Mason (gesprochen von Ron Perlman) durch die düstere Welt von Purgatory und liefert sich in prozedural generierten Levels diverse Schusswechsel, geht in Deckung oder weicht den Attacken der Gegner aus.'"Purgatory, Wyoming, 1888. Pulverdampf und Dunkelheit, Sünde und Verdammnis, Wendigos und Hexen. Eine sich ständig verändernde chaotische Welt, die sich aus den Erinnerungen, kulturellen Hintergründen und dem Glauben der Seelen zusammensetzt, die sie durchqueren. Als ein Toter erwacht, dessen einzige Erinnerung eine in Schwarz gekleidete Gestalt ist, setzt er eine Kette von Ereignissen mit wahrhaft mythischen Folgen in Gang.'Letztes aktuelles Video: Ankuendigung