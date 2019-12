Blood of Steel: Mittelalterliches MOBA ist in die Closed Beta gestartet - 4Players.de

Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC) Screenshot - Blood of Steel (PC)

Das mittelalterliche Echtzeit-Strategiespiel Blood of Steel von YC Games ist am 29. November 2019 in die geschlossene Betaphase auf PC ( Steam ) gestartet, wo es bis zum 12. Dezember als kostenlose Demo heruntergeladen und gespielt werden kann. Danach sollen sämtliche Spielfortschritte zurückgesetzt werden.Die chinesischen Entwickler bezeichnen den Titel als PvP-MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) mit historischen Helden wie Jeanne d'Arc, Julius Cäsar und Alexander dem Großen. Gekämpft wird in legionsbasierten Schlachten mit fünf gegen fünf, sieben gegen sieben oder zehn gegen zehn Teilnehmern, in denen jeder Spieler bis zu 40 KI-Soldaten im Schlepptau hat. Außerdem soll es arenabasierte Einzelduelle geben. Die finale Veröffentlichung soll am 9. Januar 2020 auf Free-to-play-Basis erfolgen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer