The Outlast Trials: Serienableger im Kalten Krieg angekündigt - 4Players.de

Red Barrels aus Montreal hat einen Ableger zu Outlast angekündigt ( zur Website ): Viel verraten wird in der Pressemitteilung zu The Outlast Trials zwar noch nicht (nicht einmal die geplante Plattform bzw. Plattformen), der Survival-Horror soll aber "mitten im Kalten Krieg" spielen.Zusammen mit drei weiteren "Test-Subjekten" (bzw. Koop-Freunden) soll man sich den Schrecken der namensgebenden Prüfungen stellen. Der Titel befindet sich seit einigen Monaten in Entwicklung. Nach der "Proof-of-Concept-Phase" wolle man sich nun auf die Produktion der Inhalte, der Abwechslung und der Eingeweide konzentrieren, so Studio-Mitgründer David Chateauneuf.