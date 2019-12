Naraka: Bladepoint: Sekiro lässt grüßen? Multiplayer-Kampfspiel erscheint 2020 für PC - 4Players.de

Screenshot - Naraka: Bladepoint (PC) Screenshot - Naraka: Bladepoint (PC) Screenshot - Naraka: Bladepoint (PC) Screenshot - Naraka: Bladepoint (PC) Screenshot - Naraka: Bladepoint (PC)

NetEase hat das Multiplayer-Kampfspiel Naraka: Bladepoint angekündigt, das Anfang 2020 für den PC ( via Steam ) erscheinen soll. In der Pressemitteilung heißt es:"In Naraka: Bladepoint werden die Spieler jeden Angriff spüren und all ihr Können und Arsenal auffahren, um den Sieg zu erreichen. Unsere Teams haben visuell etwas Erstaunliches erschaffen, das Fans von Mehrspieler-Online-Kämpfen sofort anspricht. Wir können es nicht erwarten, Anfang 2020 mehr Details zu Naraka: Bladepoint zu verkünden."In der Beschreibung bei Steam geht man noch ein Stück weiter und spricht von einer komplett neuen Erfahrung hinsichtlich Kampf und Welterkundung sowie zugänglichen Block- und Ausweichmechaniken, bei denen es vor allem auf schnelles Timing ankommen soll. Genau wie bei Sekiro: Shadows Die Twice wird man außerdem über einen Greifhaken verfügen, wenn man sich durch die Region Morus schnetzelt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer