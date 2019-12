Senua's Saga: Hellblade 2: Soundtrack entsteht in Zusammenarbeit mit Heilung - 4Players.de

We are proud to announce that we will be collaborating with the incredibly talented #Heilung on the Senua’s Saga: #Hellblade II Soundtrack! pic.twitter.com/N6hVLXe82x



— NinjaTheory (@NinjaTheory) December 13, 2019

Schon im Ankündigungs-Trailer von Senua's Saga: Hellblade 2 war die markante musikalische Untermalung deutlich erkennbar und mittlerweile liegt die offizielle Bestätigung vor. Der Soundtrack des zweiten Teils von Hellblade entsteht in Zusammenarbeit mit der Band Heilung. Der im Trailer verwendete Song ist "In Maidjan".Heilung ist eine deutsch-dänisch-norwegische Nordic-Ritual-Folk-Band, die Musik basierend auf Original-Artefakten und überlieferten Texten aus der Eisenzeit und der Wikingerzeit macht - und live eine ziemlich beeindruckende Show liefert.Senua's Saga: Hellblade 2 ist bei den Game Awards 2019 für Xbox Series X angekündigt worden.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 Announce Trailer in-engine