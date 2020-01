Magic: Legends: Erster Trailer mit Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel

Bei den Game Awards 2019 ist Magic: Legends kurz und knapp angekündigt worden. Bei Game Informer ist mittlerweile der erste (exklusive) Trailer mit Spielszenen veröffentlicht worden. Magic: Legends wird im Februar 2020 übrigens die "Titel-Story" des Magazins sein.Das Spiel von Entwickler Cryptic Studios (Neverwinter, Star Trek Online) und Publisher Perfect World Entertainment ist ein Action-Rollenspiel à la Diablo, Torchlight oder Titan Quest und wird auf einem Free-to-play-Modell basieren . Allem Anschein nach können die Figuren vier aktive Fähigkeiten einsetzen. Es soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Spieler, die am Betatest teilnehmen wollen, können sich hier registrieren.Der Publisher schreibt weiter: "Unter den treuen Fans von Magic: The Gathering befindet sich auch das Entwicklerteam bei Cryptic Studios, die seit 2017 hinter den Kulissen an dem Spiel arbeiten. Die Entwicklung dieses MMO-ARPGs ist eine Fortführung der Partnerschaft zwischen Wizards of the Coast und Cryptic Studios, die an den Erfolg von Neverwinter, dem beliebten MMO, das auf dem Tabletop-Abenteuer Dungeons & Dragons basiert, anschließt. Das aktuelle Entwicklerteam für Magic: Legends wird angeführt von Executive Producer Stephen Ricossa, ehemaliger Executive Producer des beliebten MMORPGs, Star Trek Online."Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer