Magic: Legends: Erster Trailer mit Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel veröffentlicht

Aktualisierung vom 15. Januar 2020, 11:18 Uhr:

Der Geomagier setzt die Kraft der Erde ein, um seine Gegner im Nahkampf mit verheerenden Stein- und Lavaangriffen zu vernichten. Mit seinem Steinschild hält er Angriffen stand, die so manch anderen Planeswalker überwältigen würden. Geomagier bevorzugen die Beschwörung von Goblins, Kavu und Erdelementaren.

Der Gedankenmagier personifiziert kühlen Intellekt. Dieser Planeswalker verlässt sich auf die Macht der Gedanken und bekämpft seine Gegner aus sicherer Entfernung. Er kontrolliert Projektile mit Telekinese und hält gefährliche Gegner mit Schlafzaubern fest oder bringt sie auf seine Seite.

Werde ein Planeswalker - Spieler können aus fünf unterschiedlichen Klassen wählen und jederzeit zwischen verschiedenen Planeswalkern wechseln.

Gehe deinen eigenen Weg - Um das Multiversum zu retten, müssen Spieler zu verschiedenen Welten reisen, doch die Entscheidung liegt bei ihnen.

Kontrolliere das Chaos - Hektische Echtzeitkämpfe erfordern einen kühlen Kopf. Zaubersprüche müssen strategisch eingesetzt werden, denn sie werden zufällig aus dem Deck gezogen.

Optimiere deine Sammlung - Spieler entdecken unzählige Zaubersprüche und sammeln Fragmente, um noch mächtiger zu werden.

Kämpfe gemeinsam - Die Welten in Magic: Legends können allein oder mit bis zu zwei anderen Planeswalkern bereist werden.

Ursprüngliche Meldung vom 8. Januar 2020, 23:35 Uhr:

Inzwischen haben Perfect World Entertainment und die Cryptic Studios den ersten Spielszenen-Trailer zum 2020 für PC sowie 2021 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinenden Online-Action-Rollenspiel Magic: Legends auch offiziell veröffentlicht:Dazu heißt es vom Hersteller: "Für Fans von Magic und MMO-ARPGs ist die Zeit gekommen, ein Planeswalker zu werden und das Multiversum vor der bisher größten Bedrohung zu retten. Spieler werden einige der berühmtesten Welten des Magic-Universums erkunden, Zaubersprüche sammeln und mächtiger werden, um ihre Gegner im Kampf zu besiegen." Der Beta-Test (zur Anmeldung ) soll im Frühling beginnen und die beiden ersten Planeswalker vorstellen:"Unser gesamtes Team war von der Reaktion der Spieler und Fans von Magic: The Gathering überwältigt, als wir letzten Monat Magic: Legends angekündigt haben", so Executive Producer Stephen Ricossa. "Jetzt freuen wir uns darauf, einen ersten Blick auf das zu enthüllen, was das Spiel so besonders macht. Wir können es kaum erwarten, bis die Spieler die Rolle eines Planeswalkers einnehmen und mächtige Zaubersprüche sammeln, um einigen der gefährlichsten Gegner im bekannten Multiversum entgegenzutreten."Als Hauptmerkmale werden genannt:Bei den Game Awards 2019 ist Magic: Legends kurz und knapp angekündigt worden. Bei Game Informer ist mittlerweile der erste (exklusive) Trailer mit Spielszenen veröffentlicht worden. Magic: Legends wird im Februar 2020 übrigens die "Titel-Story" des Magazins sein.Das Spiel von Entwickler Cryptic Studios (Neverwinter, Star Trek Online) und Publisher Perfect World Entertainment ist ein Action-Rollenspiel à la Diablo, Torchlight oder Titan Quest und wird auf einem Free-to-play-Modell basieren . Allem Anschein nach können die Figuren vier aktive Fähigkeiten einsetzen. Es soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Spieler, die am Betatest teilnehmen wollen, können sich hier registrieren.Der Publisher schreibt weiter: "Unter den treuen Fans von Magic: The Gathering befindet sich auch das Entwicklerteam bei Cryptic Studios, die seit 2017 hinter den Kulissen an dem Spiel arbeiten. Die Entwicklung dieses MMO-ARPGs ist eine Fortführung der Partnerschaft zwischen Wizards of the Coast und Cryptic Studios, die an den Erfolg von Neverwinter, dem beliebten MMO, das auf dem Tabletop-Abenteuer Dungeons & Dragons basiert, anschließt. Das aktuelle Entwicklerteam für Magic: Legends wird angeführt von Executive Producer Stephen Ricossa, ehemaliger Executive Producer des beliebten MMORPGs, Star Trek Online."Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer