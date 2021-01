Magic: Legends: Open Beta startet am 23. März auf dem PC; Deck-Zusammenstellung im Video

Screenshot - Magic: Legends (PC, PS4, One) Screenshot - Magic: Legends (PC, PS4, One) Screenshot - Magic: Legends (PC, PS4, One) Screenshot - Magic: Legends (PC, PS4, One) Screenshot - Magic: Legends (PC, PS4, One) Screenshot - Magic: Legends (PC, PS4, One)

Der offene Betatest von Magic: Legends auf PC wird am 23. März 2021 beginnen. Das Online-Action-Rollenspiel von Cryptic Studios (Neverwinter, Star Trek Online) und Perfect World Entertainment basiert auf dem Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast (Magic: The Gathering). Bei der Erkundung verschiedener Welten werden Spieler als Planeswalker bekannte Zaubersprüche sammeln und ein strategisches Deck erstellen, um das Multiversum vor der "bisher größten Gefahr" zu retten."Zu Beginn wird das Action-Rollenspiel 175 Zaubersprüche bieten, die vom originalen Kartenspiel inspiriert wurden, plus 50 Artefakte, 165 Ausrüstungsteile, vier Welten und fünf Regionen. (...) Planeswalker können außerdem eine Vielzahl an Artefakten und Zauberseiten sammeln, um Zaubersprüche und ihre Effekte zu verändern. Nach umfangreichem Feedback der Closed-Alpha-Tester wird Magic: Legends auch ein Ausrüstungssystem implementieren, das mächtige Spielstile für Spieler ermöglichen wird."Die Zusammenstellung des Decks demonstrieren die Entwickler auch im folgenden Video. Die Vollversion soll später im Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Grundlagen des Deckbaus"Das neue Jahr läutet eine neue Ära für Magic: Legends ein", sagt Yoon Im, CEO von Perfect World Entertainment. "Die vielen Spieler, die an der Beta von Magic: Legends teilnehmen möchten, freuen uns alle sehr. Wir können endlich bekannt geben, dass Fans von Magic und ARPGs diesen Frühling die Welt von Magic: The Gathering erkunden und ihren Funken entzünden können.""Es ist kaum zu glauben, dass wir allen Spielern und Magic-Fans endlich die Tore zum Multiversum öffnen können", sagt Stephen Ricossa, Executive Producer von Magic: Legends bei Cryptic Studios. "Im letzten Jahr hat das Entwicklerteam pausenlos daran gearbeitet, dieses legendäre Kartenspiel zum Leben zu erwecken. Wir möchten uns bei allen Teilnehmern der Closed Alpha für ihr Feedback bedanken, mit dem wir Magic: Legends zu dem gemacht haben, was es heute ist."