Sands of Salzaar (Early Access): Strategie-Rollenspiel aus China erscheint in englischer Sprache

Die englische Version von Sands of Salzaar Early Access ) wird am 22. September auf Steam erscheinen. Zusammen mit der englischen Übersetzung (500.000 Wörter) wird ein Update für das Strategie-Rollenspiel erscheinen, welches das Spiel mit 30 neuen Quests, (englischen) Mod-Support und mehr Multiplayer-Karten erweitern wird.Bisher war das Spiel von Han-Squirrel Studio ausschließlich in chinesischer Sprache verfügbar. Es erschien Anfang des Jahres im Early Access und legte einen ordentlichen Einstand hin ( wir berichteten ). Die Rückmeldungen der Early-Access-Spieler sind "sehr positiv". 88 Prozent der Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (n=9.829).Inhaltlich erinnert Sands of Salzaar an eine Mischung aus Diablo, Mount & Blade und Musou-Spielen wie Dynasty Warriors, wenn man sich in einer mystischen Wüste mit seiner angeworbenen Gruppe durch Gegnerhorden schnetzelt, auf Aufträge für diverse Fraktionen zu erledigen oder sich mit ihnen anzulegen. Im Zuge der Hauptgeschichte erkundet man sechs große Regionen mit unterschiedlichen Landschaften und steigt von einem Niemand zu einem Eroberer, Ritter, Bandit, Händler etc. auf. Die Wiederspielbarkeit soll laut Entwickler ziemlich groß ausfallen.