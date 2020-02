Hero Must Die. again: Anti-Rollenspiel mit über 50 Todesarten für PC, PS4 und Switch veröffentlicht

Aktualisierung vom 27. Februar 2020, 08:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 4. Februar 2020, 09:17 Uhr:

Screenshot - Hero Must Die. again (PC) Screenshot - Hero Must Die. again (PC) Screenshot - Hero Must Die. again (PC) Screenshot - Hero Must Die. again (PC) Screenshot - Hero Must Die. again (PC) Screenshot - Hero Must Die. again (PC)

Inzwischen haben Degica Games, Pyramid und G-Mode Hero Must Die. again für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam schlägt der Download mit 33,99 Euro, im PlayStation Store und eShop mit jeweils 39,99 Euro zu Buche.Degica Games, Pyramid und G-Mode werden das bislang nur in Japan für PlayStation Vita erschienene Anime-Fantasy-Rollenspiel Hero Must Die. again am 26. bzw. 27. Februar 2020 auch für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen.Darin schlüpft man in die Rolle eines selbstlosen Helden, der im Kampf mit einem Dämonen gefallen ist. Doch die Götter sind gnädig und geben ihm eine zweite Chance. Das neue Leben währt allerdings nur fünf Tage, in denen der Auferstandene täglich schwächer wird, weshalb die Macher ihr Werk auch als Anti-Rollenspiel bezeichnen. Je nachdem, was man in den fünf Tagen erreicht, soll man eine von über 50 Bestattungen (Spielenden) zu Gesicht bekommen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer PC PS4 Switch