Wintermoor Tactics Club: Highschool-Leben und Club-Kämpfe in taktischem Rollenspiel

Beim frisch angekündigten, für 2020 geplanten Wintermoor Tactics Club für den PC scheint es sich um ein Taktik-Rollenspiel zu handeln. Trotzdem jongliert die Steam-Beschreibung von Entwickler EVC und Publisher Versus Evil auch mit anderen Genrebegriffen wie "Adventure".Alicia hat es ohnehin schon schwer, an der prestigeträchtigen Wintermoor Academy Freunschaften zu schließen, doch dann bricht sich auch noch ein riesiges Schneeballschlacht-Turnier an der Schule seine Bahn. Alicias kleines "Tactics-Team" muss sich von nerdigen Niemanden in die Helden-Truppe ihres Tabletop-Spiels verwandeln. In einem "Krieg der Clubs" muss sich der Spieler gegen illustre bunte Charaktere verteidigen und neue Freundschaften schließen.

- Unlock your Potential: Discover the power of 7 playable characters and dozens of unlockable upgrades across more than 40 battles.- Explore the School: Get to know Wintermoor in visual novel-inspired gameplay. Break down the walls between high school cliques such as the Psychic Detectives and Young Monarchists.- Make New Friends: Write tabletop campaigns to help students overcome their personal problems, and discover their fantasy selves as your club grows."