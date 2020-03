This Is The Zodiac Speaking: Suche nach dem Serienmörder hat ein Datum

Klabater und Punch Punk Games haben passend zum Release des ersten Teaser-Trailers verkündet, dass ihr Detektivspiel This is the Zodiac Speaking am 24. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Mac erscheint. Man übernimmt darin die Rolle des Journalisten Robert Hartnell, der dem Killer auf die Schliche kommen will, eine Nachricht von ihm erhält und sich im Herbst des Jahres 1973 gar mit ihm trifft.Verwundet überlebt er das Treffen, woraufhin er das Geschehene sowie seine eigene Vergangenheit in Therapiesitzungen aufarbeitet. Er sammelt zudem Hinweise und löst Rätsel, um die Chronologie der Ereignisse herzustellen, während ihm der Mörder auf der Spur ist. Entscheidungen, die man während des Spiels trifft, führen dabei zu verschiedenen Enden.Entwickler Punch Punk Games will das San Franzisko der 70-er Jahre in stilisierter Form, aber originalgetreu zum Leben erwecken will. Die Geschichte wurde unter Mithilfe des polnischen Autors Lukasz Orbitowski geschrieben, während Elektronik-Musiker A_GIM für den Soundtrack verantwortlich zeichnet."Play This is the Zodiac Speaking and:- Discover the facts and evidence-based story of the America’s most famous never caught serial killer.- Experience the story from the perspective of a person who survived the attack of the serial killer, face your trauma and run investigation that will lead you to truth about Zodiac.- Unravel the details of the murders, visit crime of Zodiac’s murders, experience a real psychological sessions that will help you to manage your traumas.- Reveal the 3 alternative endings, all based upon your investigation decisions.- Enjoy the atmospheric, film music and original stylized visual style- Travel to the vintage 70’s and feel the atmosphere of the past in real California locations"