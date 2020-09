Biped: Xbox-Termin für den Koop-Puzzler; weitere PC-Version im Microsoft Store

Mittlerweile hat NExT Studios auch die Umsetzung von Biped für die Xbox One terminiert: Ab dem 18. September wird man den Koop-Buzzler auch auf der Konsole von Microsoft angehen können - und das idealerweise als Team, wobei man die beiden Roboter mit etwas Übung auch im Solo-Modus durch die Level dirigieren darf. Gleichzeitig schiebt man nach dem Steam- und GOG-Release vom März am gleichen Tag noch eine weitere PC-Version zum Kauf im Microsoft Store nach.Allzu viel erwarten sollte man dabei aber nicht: In unserem Test reichte es auf Switch für das Duo und die physikbasierten Rätsel nur zu einer mittelprächtigen Wertung von 62%.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer Switch