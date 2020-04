Hearthstone: Ruinen der Scherbenwelt: Erste Hearthstone-Erweiterung aus dem Jahr des Phönix veröffentlicht

7. April, 19:00 Uhr MESZ: Spielt im Modus 'Spielen' 25 Karten aus, um jeweils eine Kartenpackung aus Ruinen der Scherbenwelt und Erbe der Drachen zu erhalten.

8. April, 19:00 Uhr MESZ: Absolviert im Modus 'Spielen' 3 Spiele als Dämonenjäger, um jeweils eine Kartenpackung aus Ruinen der Scherbenwelt und Retter von Uldum zu erhalten.

9. April, 19:00 Uhr MESZ: Spielt 20 Zauber in beliebigen Modi aus, um jeweils eine Kartenpackung aus Ruinen der Scherbenwelt und Verschwörung der Schatten zu erhalten."

Mit Hearthstone: Ruinen der Scherbenwelt (Ashes of Outland) erscheint heute die erste Hearthstone-Erweiterung aus dem Jahr des Phönix. Das digitale Kartenspiel von Blizzard Entertainment wird mit 135 neuen Karten erweitert. Thematisch geht es um die Scherbenwelt, Dämonen, Illidan Sturmgrimm und die neue Klasse "Dämonenjäger", wobei der Dämonenjäger ab heute für alle Spieler kostenlos zugänglich ist, sofern man den Prolog im Solo-Modus durchgespielt hat. Der eigentliche Story-Modus zu der Erweiterung wird erst später verfügbar sein. In diesem Solo-Abenteuer muss man die seelenlosen, mechanisierten Monstrositäten der Rostlegion aufhalten, welche die Scherbenwelt überrollen.Zu den Neuerungen in Ruinen der Scherbenwelt gehören die sogenannten Primes, mächtige Diener, die eine erheblich verbesserte Version ihrer selbst zurück ins Deck mischen, wenn sie vernichtet werden. Abgesehen vom Dämonenjäger hat jede Klasse ihren eigenen einzigartigen Prime, wie z. B. den Kriegerdiener Kargath Messerfaust. In seiner Ursprungsform ist Kargath ein aggressiver Diener mit den Werten 4/4 und Eifer, der 4 Mana kostet. Er wird schließlich zu Kargath Prime, einem Diener mit den Werten 10/10 und Eifer für 8 Mana, der dem Helden jedes Mal 10 Rüstung gewährt, wenn er einen feindlichen Diener vernichtet. Die Erweiterung führt außerdem Gefangene Dämonen ein, die zwei Züge lang "inaktiv" sind, wenn sie ins Spiel kommen. Anfänglich können sie weder angreifen noch angegriffen werden, aber nach ihrer Aktivierung können sie über Sieg oder Niederlage entscheiden.Blizzard: "Zur Feier der Einführung Dämonenjägers führen wir am 7. April eine neue Questreihe ein, bei der ihr euch kostenlose Kartenpackungen aus den Erweiterungen des Jahres des Drachen und aus Ruinen der Scherbenwelt verdienen könnt. Diese Quests werden ab den unten angeführten Zeitpunkten verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Cinematic-Trailer zu Ruinen der Scherbenwelt