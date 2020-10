The Signifier: Die Tech-Noir-Ermittlungen auf PC haben begonnen

Drei parallele Dimensionen zum Erkunden: die Realität, die objektiven Erinnerungen und die subjektiven Träume der Psyche

Wechsle zwischen den Welten hin und her, um Rätsel zu lösen, neue Dialogoptionen freizuschalten und das Mysterium aufzudecken

Erlerne psychologische Konzepte, um dir mit Kräften und Werkzeugen deinen Weg durch das seltsame und unberechenbare Unbewusste zu bahnen

Jede Herausforderung ist Teil des Rätsels, das für einzigartige Momente ohne Lückenfüller sorgt

Eine Erzählung mit mehreren Ebenen, die sich surreal spannend zu einem komplexen Intrigennetz in der echten Welt entwickelt

Verliere dich in spannenden Entwicklungen, die zum Nachdenken anregen, frei von Jump-Scares

Hinterfrage die Folgen von KI, Eingriffe in das Bewusstsein, die Privatsphäre, und ob wir die Welt sehen, wie sie ist oder sie die subjektive Projektion unserer Psyche ist

Am 15. Oktober 2020 haben Playmestudio und Raw Fury den Mystery-Krimi The Signifier ab 15,11€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Der Download via Steam GOG und Humble Store kostet aktuell knapp 17 Euro. Eine Deluxe Edition inklusive Soundtrack ist ebenfalls erhältlich. Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen 2021 folgen. In der Spielbeschreibung heißt es: "The Signifier ist ein Mystery-Abenteuerspiel im Tech-Noir-Stil mit Ego-Perspektive, das Ermittlungen, experimentelle Psychologie und künstliche Intelligenz miteinander verbindet.Spieler übernehmen die Rolle von Frederick Russell, einem Experten für KI und Psychologie. Er leitet ein Forschungsprojekt, bei dem es um einen experimentellen Deep-Scanner für Gehirne namens Dreamwalker geht. Die kontroverse Technologie ermöglicht es, die bekannten Sinne und die unbewussten Bereiche der Psyche zu erkunden. Als er gebeten wird, sein Gerät anzuwenden, nachdem die Vizepräsidentin der weltweit erfolgreichsten Techfirma tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden ist, gerät er in einem Strudel der Intrigen. Erkunde echte und surreale Welten, mache dich vertraut mit den Grenzbereichen der Psychologie, löse Rätsel und bringe die Wahrheit ans Licht."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC