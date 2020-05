The Elder Scrolls Online: Greymoor: Erweiterung und Update 26 für PC und Mac veröffentlicht

In response to the ongoing issues on PC EU affecting logins and connectivity, we will be performing maintenance and bringing the server offline shortly. We anticipate downtime to be approximately 1-2 hours. https://t.co/VrB8ItOPZo



— The Elder Scrolls Online (@TESOnline) May 26, 2020

Ein neues, riesiges Gebiet: das westliche Himmelsrand, und darin die tiefe und düstere Höhle Schwarzweite. Zusammengenommen handelt es sich damit um das bisher größte Gebiet von ESO.

Eine epische Hauptgeschichte mit über 30 Stunden neuer Abenteuer, die mit dem jahresumfassenden Abenteuer "Das Schwarze Herz von Skyrim" verknüpft sind, sowie massenweise neue Nebenquests und Erkundungsmöglichkeiten

Antiquitäten: In diesem neuen System sind zwei neue Fertigkeitslinien enthalten und sie werden Spieler dazu herausfordern, über die Grenzen des westlichen Himmelsrand hinaus und durch ganz Tamriel zu reisen, um verlorene Artefakte zu bergen, um die verborgene Geschichte der Welt zu enthüllen sowie mächtige und unterhaltsame Belohnungen freizuschalten, die für jeden Spieler etwas bieten

Eine herausfordernde neue Prüfung für zwölf Spieler: Kynes Ägis

Neue Weltereignisse: Gramstürme

Eine große Bandbreite an einzigartigen Gewölben, offenen Verliesen und eigenständigen Quests sowie eine ganze Reihe von Leistungsverbesserungen und Erleichterungen

Für The Elder Scrolls Online sind sowohl das Update 26 (mit der Überarbeitung der Fertigkeitslinie für Vampire) als auch die große Erweiterung The Elder Scrolls Online: Greymoor für PC und Mac veröffentlicht worden - auch wenn die "Mega-Server" mit Login- und Konnektivitätsproblemen zu kämpfen haben. Am 9. Juni sollen die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Greymoor gehört zur jahresumfassenden Geschichte "Das Schwarze Herz von Skyrim", welche mit dem Verlies-DLC "Harrowstorm" seinen Anfang genommen hat.In der Pressemitteilung heißt es: "ZeniMax Online Studios führen euch in die frostigen Gebiete des westlichen Himmelsrand und in die unterirdische Dunkelheit von Schwarzweite - die zusammen das größte spielbare Gebiet ergeben, das bisher in einem Kapitel erschienen ist! Wer The Elder Scrolls 5: Skyrim gespielt hat, wird sich in der eisigen Heimat der Nord sicherlich gleich wohlfühlen. Aber auch in dem gewaltigen unterirdischen Komplex der Schwarzweite gibt es viel Abwechslung und immer etwas Neues zu entdecken. Aber es lauern auch viele Gefahren: Übernatürliche Gramstürme suchen das westliche Himmelsrand heim und dunkle Bestien, die von einem mächtigen Vampirfürsten angeführt werden, verschlingen Seelen, um ihre mysteriösen Pläne voranzutreiben. In The Elder Scrolls Online: Greymoor müsst ihr die belagerten Nord verteidigen und das Böse aufdecken, das hinter diesem gewaltigen Wiederaufleben steckt."Letztes aktuelles Video: Das Schwarze Herz von Skyrim Cinematischer ReleasetrailerFolgende Inhalte soll Greymoor bieten: