Seven Knights - Time Wanderer: Die Zeitreise als Rollenspiel startet Anfang November auf Switch

Seven Knights - Time Wanderer soll ab dem 5. November für Nintendo Switch im eShop zur Verfügung stehen. Das haben die Entwickler von netmarble bekannt gegeben. Es handelt sich hierbei um ein Rollenspiel, das zuvor schon für mobile Plattformen veröffentlicht wurde und weltweit in den letzten sechs Jahren mehr als 60 Millionen Downloads verzeichnen konnte.Die Switch-Version wird nach Aussagen der Entwickler allerdings über komplett neue Systeme bei Steuerung und den rundenbasierten Kämpfen verfügen. Darüber hinaus soll sich die Geschichte rund um Zeitreisen und magische Ausrüstung deutlich von der mobilen Version unterscheiden.Einen Überblick, was Seven Knights - Time Wanderer zu bieten haben wird, findet man im jüngst veröffentlichten Game Introduction Video.Letztes aktuelles Video: Game Introduction Video