Pangeon: An Minecraft erinnernde Roguelike-Dungeons öffnen ihre Pforten

Am 30. März 2020 haben Skrypious, Ultimate Games und Gaming Factory ihren im Minecraft -Look präsentierten Dungeon Crawler Pangeon für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 5. April ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (6,96 Euro statt 8,19 Euro). Ende des Jahres sollen außerdem Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgen.Die Macher beschreiben Pangeon als ein von klassischen Dungeon Crawlern inspiriertes Einzelspieler-Roguelike, in dem man in die unterirdischen Gemäuer einer Geheimorganisation eindringt, um die Welt vor ihrer Zerstörung zu bewahren. Es werden mindestens acht Levels sowie mehr als zehn Waffen versprochen, die von Dolchen, über Schwerter bis hin zu Zauberstäben und Bögen reichen sollen.Letztes aktuelles Video: Trailer