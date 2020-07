Windbound: Vorbestellerboni und neue Spielszenen zum maritimen Survival-Abenteuer der Satellite-Reign-Macher

Screenshot - Windbound (PC, One)

Deep Silver und die 5 Lives Studios ( Satellite Reign ) haben ein über 20 Minuten langes Video mit Spielszenen aus Windbound veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Ausfuehrliche SpielszenenDas maritime Survival-Abenteuer soll am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia erscheinen. Im Microsoft Store Epic Games Store sowie auf Steam sind bereits Vorbestellungen inklusive Pre-Order-Boni (Karas Ahnentracht, Ahnenruder und Ahnenmesser) für jeweils 29,99 Euro möglich. Vorbestellmöglichkeiten via PlayStation Store und eShop sollen bald folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Erkunde nach einem Schiffbruch eine unbekannte Insel. Passe dich an und bezwinge Land und gefährliche Meere, um zu überleben. Als Kara bist du eine Kriegerin, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wurde. Der wilden See hilflos ausgeliefert, wirst du an die Küste der Verbotenen Inseln, einem geheimnisvollen Paradies, gespült.Entdecke ohne Boot, Nahrung oder Werkzeuge die vielfältigen Ressourcen der Insel. Stelle mit deinem Überlebenswillen Werkzeuge und Waffen her. Jage und verteidige dich gegen die wilden und fantastischen Wesen der Natur.Enthülle beim Erkunden weiterer Inseln und vereinzelter Ruinen Geheimnisse der Vergangenheit und erhalte Einblicke in die Zukunft. Löse das Geheimnis hinter all dem und vielleicht findest du mehr, als nur deinen Weg nach Hause."