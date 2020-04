DwarfHeim : Kooperative und kompetitive Echtzeit-Strategie mit Stadtaufbau für PC angekündigt

Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC) Screenshot - DwarfHeim (PC)

Mit DwarfHeim ist ein kooperatives und kompetitives Echtzeit-Strategie- und Städtebau-Spiel für PC angekündigt worden. Bis zu vier Spieler bauen, verwalten und verteidigen eine Zwergenstadt gegen die ständige Bedrohung durch wilde Trolle und/oder rivalisierende Zwergenclans (ein weiteres Team aus bis zu vier Spielern).DwarfHeim kann sowohl im Einzelspieler-Modus als auch im Multiplayer (Survival-Modus und Ranked-Multiplayer) gespielt werden. Für Einzelspieler wird ein Sandbox-Modus geboten, in dem es etwas "gemütlicher" zur Sache geht - und wenn man möchte, können auch andere Mitspieler eingeladen werden. Last but not least ist ein Friend-Pass geplant, mit dem Freunde eingeladen werden können, auch wenn sie das Spiel nicht gekauft haben (kostenlos herunterladbaren Client).Generell gilt es, dass verschiedene Klassen (Baumeister, Bergarbeiter, Krieger und Diplomat) mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenarbeiten müssen, um Ressourcen zu sammeln, die Stadt zu verteidigen und zu erweitern. 18 Einheiten mit 72 Fähigkeiten, 30 Ressourcen und 34 Gebäude sind vorgesehen.