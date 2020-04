Pope Simulator: "Realistische Simulation des Papstes" aus der Ego-Perspektive

Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC) Screenshot - Pope Simulator (PC)

Ultimate Games hat den Pope Simulator für PC via Steam angekündigt. In der nach eigenen Angaben "realistischen Simulation des Papstes" stellt man sich den Problemen der modernen Welt aus der Sicht des Oberhauptes der katholischen Kirche, und zwar aus der Ego-Perspektive. Man trifft Entscheidungen (Auswahlmöglichkeiten), leistet Hilfe, mischt sich in die internationale Politik ein, kämpft für Frieden, betet und "bekehrt sowie unterstützt" die Menschenmassen. Darüber hinaus soll man das strategische Handeln der Kirche durch Gesandte steuern und die Reisen rund um den Globus planen können.Der Pope Simulator beginnt am Tag des Konklaves. Danach wählt man ein Wappen und legt die eigenen Attribute fest, wie z.B. die rednerischen Fähigkeiten oder die Stärke des eigenen Glaubens, die bestimmt, wie viele Leute man u.a. segnen kann. Jede Entscheidung soll ihren Preis haben - und mit weiteren Aktionen kann man den Glauben der anderen Leute stärken, aber sich selbst schwächen. Beten soll die Kraft des virtuellen Papstes wieder "aufladen".Die Entwickler stellen folgende Fragen als bei Beispiele für die möglichen Entscheidungen: "Werden sie sich den größten Herausforderungen unserer Zeit stellen? Werden sie die größten Konflikte in der Welt beenden? Oder werden sie Tyrannen und Diktatoren stürzen, indem sie Massen von Gläubigen aus den Ländern, die sie besuchen, beeinflussen?" Ein Erscheinungstermin für den Pope Simulator wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Trailer